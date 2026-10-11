Dopo l'avventura sulla panchina del Camerun terminata nel 2019, la carriera da allenatore di Clarence Seedorf sembrava ormai finita. A sorpresa, invece, l'ex tecnico e centrocampista del Milan è stato nominato nuovo allenatore il Corinthians, club brasiliano attualmente 16° in Campeonato Brasileiro Série A. Compe riportato da 'ESPN', l'olandese ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e prenderà il posto dell'esonerato Fernando Diniz.

Le prime dichiarazioni di Seedorf

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"Assumere questo incarico è un onore, ma anche una grandissima responsabilità. Sono qui per dare tutto me stesso e costruire una squadra che lotti su ogni pallone, in ogni singolo minuto e per ogni vittoria".

Ex Milan, Seedorf riparte dal Corinthians

"È una gioia enorme poter contare su un professionista del calibro di Seedorf. Abbiamo fatto la nostra scelta basandoci sul profilo di lavoro che immaginiamo per il Corinthians, e sono certo che lui e il suo staff tecnico ci aiuteranno a superare questo momento più delicato nel Campeonato Brasileiro. Seedorf è un pluricampione da calciatore e con un'ottima formazione accademica. Ha già un passato nel calcio brasiliano, un elemento fondamentale nella scelta di affidarci a lui. Abbiamo avuto ottimi colloqui e iniziamo questa collaborazione nel migliore dei modi".

Queste le prime dichiarazioni dida allenatore delriportate dal sito ufficiale del club brasiliano.Ad accogliereè statodirettore esecutivo del. Queste le su parole: