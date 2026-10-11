Clarence Seedorf torna in panchina dopo sette anni: l'ex Milan è stato nominato nuovo allenatore del Corinthians
Ex Milan, che gol di Seedorf ! Bolide da fuori area | VIDEO
Dopo l'avventura sulla panchina del Camerun terminata nel 2019, la carriera da allenatore di Clarence Seedorf sembrava ormai finita. A sorpresa, invece, l'ex tecnico e centrocampista del Milan è stato nominato nuovo allenatore il Corinthians, club brasiliano attualmente 16° in Campeonato Brasileiro Série A. Compe riportato da 'ESPN', l'olandese ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e prenderà il posto dell'esonerato Fernando Diniz.
Le prime dichiarazioni di SeedorfQueste le prime dichiarazioni di Seedorf da allenatore del Corinthians riportate dal sito ufficiale del club brasiliano.
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"Assumere questo incarico è un onore, ma anche una grandissima responsabilità. Sono qui per dare tutto me stesso e costruire una squadra che lotti su ogni pallone, in ogni singolo minuto e per ogni vittoria".
Ex Milan, Seedorf riparte dal CorinthiansAd accogliere Seedorf è stato Marcelo Paz, direttore esecutivo del Corinthians. Queste le su parole:
"È una gioia enorme poter contare su un professionista del calibro di Seedorf. Abbiamo fatto la nostra scelta basandoci sul profilo di lavoro che immaginiamo per il Corinthians, e sono certo che lui e il suo staff tecnico ci aiuteranno a superare questo momento più delicato nel Campeonato Brasileiro. Seedorf è un pluricampione da calciatore e con un'ottima formazione accademica. Ha già un passato nel calcio brasiliano, un elemento fondamentale nella scelta di affidarci a lui. Abbiamo avuto ottimi colloqui e iniziamo questa collaborazione nel migliore dei modi".
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