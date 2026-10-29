Sabatini: "Milan grottesco, Palladino dà una lezione ad Amorim. Cisse meglio di Leao". Insidia Ramos?

Milan-Bologna 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Crollo abbastanza importante del Milan che perde per 2-4 a San Siro contro il Bologna. Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta rossonera nel suo pezzo di analisi per Calciomercato.com:

L'analisi di Sandro Sabatini: lezione di calcio a San Siro

"Il 2-4 casalingo con il Bologna è stato grottesco e scolastico, nel senso che si è trattato di una lezione di calcio impartita da Palladino ad Amorim. Invece l’Inter ha vinto, in apparenza facile, in verità soffrendo a Venezia. E così il derby di sabato sera si annuncia sbilanciato più per l’umore che per il gioco. I risultati fanno la differenza, anche psicologica. L’Inter ride, il Milan piange".

Certamente il derby arriva con due squadre in situazioni diverse: il Diavolo si trova già a sette punti di distanza dai nerazzurri, con la squadra capolista che ha sempre vinto in campionato con solo la Roma che è riuscita a fermarla con un pareggio.

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I problemi fisici e il verdetto sui singoli: Cisse insidia Ramos

Sicuramente il Milan avrebbe potuto vincere la gara contro il Bologna anche senza tanti infortunati, ma le grandi assenze non stanno aiutando il Diavolo, specialmente nelle rotazioni che influiscono pesantemente sulla tenuta fisica della squadra.

Sabatini ha parlato anche dei singoli, in particolare di Cisse e Gonçalo Ramos:

"Ramos vagabondo e Cisse molto meglio di Leao. Il giovane azzurrino gioca e segna che è un piacere. Si presume che nel derby lascerà il posto a Pulisic (mezz’ora discreta), ma con la doppietta contro il Bologna avanza la candidatura per insidiare Gonçalo Ramos come prima punta. Ma i cambi non hanno portato nulla. Anzi. Il Milan è crollato di testa e di condizione atletica, andando allo sbando".

La difesa non riposa mai: De Winter e Pavlovic, ad esempio, non escono mai a causa della totale mancanza di alternative in panchina.

Il dualismo in attacco verso l'Inter: Cisse ha segnato due gol da prima punta vera, mentre Ramos si è visto poco in attacco, ma è difficile pensare che Amorim possa rinunciare alla sua prima punta in vista del derby contro l'Inter.