Scaroni: “DS? Stiamo facendo dei sondaggi. Ibrahimovic fondamentale per il Milan”

Paolo Scaroni, presidente del Milan , è intervenuto recentemente dal palco de 'Il Foglio' a San Siro , affrontando una serie di temi cruciali per il futuro del club. Durante il suo intervento, ha parlato della questione del nuovo direttore sportivo, della costruzione del nuovo stadio e ha condiviso alcune riflessioni riguardo alla situazione di diversi giocatori rossoneri, offrendo uno spunto interessante sulle direzioni future del Milan.

Milan, Scaroni: "Direttore sportivo? Presto la decisione". Stadio, Ibrahimovic e...

"Ibrahimovic valore aggiunto? Sicuramente sì, per il Milan e per RedBird. Lui è un consulente di RedBird prestato al Milan, è stato un grandissimo campione ed è ancora un grande campione nella sua attività. Io vedo un clima assolutamente positivo, leggo anche io ogni tanto di visioni diverse, ma in realtà mi sembra che i rapporti siano ottimi".