Scaroni: “Coppa Italia? Volevamo giocarla ad agosto. In Lega siamo uniti”

ULTIME NEWS – Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a “Radio Anch’io Sport” su Radio Rai 1 e ha rilasciato queste dichiarazioni riguardanti le partite di Coppa Italia. “Speravo che la Coppa Italia venisse giocata a agosto per una ripartenza più dolce, due partite adrenaliniche subito dopo la sosta sono stressanti per i giocatori. Alla fine è venuto fuori un compromesso, il 12 giugno, resto ottimista. In Lega votiamo all’unanimità per la ripartenza, noi siamo compatti per giocare prima possibile”, ha dichiarato il presidente dei rossoneri. Intanto, ecco quando darà la risposta il Governo>>>

