Coppa Italia, semifinali anticipate di 24 ore? Oggi la risposta del Governo

ULTIME NEWS – Oggi il Governo, nella figura del Ministro Vincenzo Spadafora, darà la risposta sulla possibilità che le semifinali vengano anticipate di un giorno. Le sfide Juventus-Milan e Napoli-Inter, infatti, sarebbero da programma da disputare il 13 e il 14 giugno con la finale di Roma fissata per il 17 giugno. Le compagini milanesi, tuttavia, si sono lamentate per la troppa vicinanza degli impegni e avrebbero chiesto di anticipare di 24 ore le due sfide, venendo giocare, dunque, il 12 e il 13. Oggi arriverà la risposta definitiva. Intanto, in casa Milan cresce l’attesa per l’incontro tra Rangnick e Gordon Singer>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓