Scarlato: “Il Milan è molto confuso, sia a livello societario che nei rapporti interni”

Durante la trasmissione radiofonica 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Scarlato, allenatore ed ex calciatore del Napoli. L'ex difensore partenopeo ha espresso il suo parere sulla situazione attuale della squadra di Antonio Conte e, inevitabilmente, ha commentato anche il big match tra Napoli e Milan, previsto per domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: