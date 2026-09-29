Il Sassuolo guarda con molta fiducia la ripresa del campionato e inizia a preparare la sfida contro il Milan, in programma l'11 ottobre. A parlare del momento della squadra neroverde è stata Veronica Squinzi, amministratore delegato e direttore generale del club, intervenuta ai microfoni del podcast "Tutti i convocati".

Milan, Squinzi sulla sfida contro il Sassuolo

«Possono sempre esserci dei problemi e delle difficoltà, però bisogna affrontarli in modo molto forte, reagire e trovare anche degli aspetti positivi. Ci siamo concentrati, abbiamo cercato di recuperare subito con grande determinazione, ci siamo detti che volevamo tornare immediatamente in Serie A, visti tutti gli investimenti fatti, nella squadra maschile ma anche femminile, nel settore giovanile, nelle strutture, nel progetto a 360 gradi».

ha voluto ripercorrere il percorso intrapreso daldopo la retrocessione, sottolineando la determinazione della società nel tornare immediatamente ine nel portare avanti un progetto ambizioso su più fronti.

Il prossimo appuntamento rappresenterà una sfida molto importante per il Sassuolo, chiamato ad affrontare il Milan di Amorim alla ripresa del campionato. La gara, in programma l'11 ottobre alle ore 18:00, nonostante la sosta è molto attesa e, di conseguenza, c'è grande attenzione. Squinzi perciò, ha voluto dimostrare molta fiducia nella squadra e nelle capacità dei giocatori di affrontare al meglio l'impegno:

«Sono sicura che i ragazzi daranno il meglio col Milan, ora c’è la sosta, ma l’11 ottobre saremo pronti»