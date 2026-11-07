Il futuro dello stadio di San Siro torna al centro del dibattito politico. Ad intervenire sulla questione è stato Mario Calabresi, giornalista candidato alle primarie del centrosinistra per la carica a sindaco di Milano che, intervenuto ai microfoni di Radio Popolare, ha voluto esprimere alcune perplessità riguardo al nuovo impianto destinato a Milan ed Inter: il Generali Stadium

Milan, le parole di Calabresi

"Il sindaco si è arrabbiato parecchio ma io ho detto tre cose che mi stanno a cuore sullo stadio di Milano e senza che nessuno si offenda troppo, senza che sia lesa maestà, ripeto che forse alcune cose si può provare a farle diversamente. Le squadre vanno sfidate a far sì che ci sia un impegno per il quartiere superiore e se diventerò sindaco di Milano mi siederò con le squadre per parlare perché alla luce di quello che sta succedendo alcune cose vanno ridiscusse".

ha avuto manifestare la volontà di confrontarsi direttamente con i due club milanesi proprio per discutere alcuni aspetti dell'intervento e valutare alcune modifiche. Un confronto che, secondo il candidato, doveva mettere al centro anche l'esigenze del quartiere e dei cittadini:

La posizione del candidato alle primarie riguarda anche uno degli aspetti più discussi dell'intero progetto: l'abbattimento di San Siro. Calabresi infatti ha invitato Milan e Inter non considerare definitiva ogni decisione già presa, lasciando aperta la possibilità di cercare una soluzione alternativa che consenta di preservare San Siro evitandone l'abbattimento:

"Se si trovasse una soluzione per non abbattere San Siro questo sarebbe da prendere in considerazione: dobbiamo essere laici sullo stadio, non prenderci tutto quello che è stato deciso ma ragionare su quello che si può fare".