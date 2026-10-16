Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video

La vittoria convincente del Milan contro il Salisburgo non ha lasciato spazio a particolari recriminazioni da parte degli avversari. Dopo il 4-0 ottenuto alla Red Bull Arena, che ha permesso alla squadra di Amorim di conquistare i primi 3 punti in Europa, è arrivato anche riconoscimento di Haris Tabaković.

Tabakovic ammette: "Il Milan..."

L'attaccante della squadra austriaca, intervenuto nel microfoni diha voluto analizzare la prestazione della squadra soffermandosi sulla capacità deldi colpire in contropiede. Nel commentare la sconfitta,ha individuato nelle transizioni uno degli elementi che hanno maggiormente fatto la differenza tra le due formazioni.

Il Milan infatti è riuscito a sfruttare tutti gli spazi concessi dagli avversari, trasformando le ripartenze in occasioni molto pericolose:

Credo che si sia vista la differenza di livello, soprattutto nelle transizioni. Quando il Milan ripartiva, riusciva a fare male. Le loro azioni si concludevano sempre con cross perfetti e movimenti altrettanto precisi, mentre noi non siamo riusciti a sfruttare altrettanto bene le nostre occasioni»

Nonostante il passivo, il calciatore ha voluto sottolineare anche alcuni aspetti positivi della propria squadra. Il Salisburgo, infatti, ha provato a giocare con molto coraggio, cercando di mettere pressioni ai rossoneri:

«Penso che siamo stati comunque coraggiosi, abbiamo cercato di pressare alti e questo è un aspetto positivo che dobbiamo portarci dietro».