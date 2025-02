Sala: “Nessun ultimatum a Milan e Inter sullo stadio di Milano”

"Io prenderei in considerazione anche tutto, potendo dare il mio contributo". Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato dello stadio San Siro e del futuro impianto di Milan e Inter. Ecco le sue parole riprese da 'Il Sole 24 Ore' e dichiarate ad 'Amici e Nemici' su 'Radio24': "Rimane il fatto che, non voglio dire, ma mancano due anni francamente non lo so. Io nella vita ho fatto le cose senza chiedere un favore a nessuno ma dicendo, io ci sono e vediamo cosa posso fare. Il punto è cosa vuole essere la sinistra nel futuro e cosa vuole essere il Pd".