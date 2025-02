Nuovo stadio, ultimatum del Comune di Milano a Milan e Inter su San Siro

Probabilmente per motivi diversi. Il Milan, formalmente, non ha ancora rinunciato, per esempio, al progetto di un nuovo stadio tutto rossonero nel Comune di San Donato Milanese (MI). Questo malgrado le richieste del Comune di Milano e della Regione Lombardia. Per adesso, ha scritto il 'CorSera', da Milan e Inter arriverebbero "tiepide rassicurazioni sul rispetto dei tempi essenziali per arrivare alla vendita di San Siro e delle aree limitrofe prima che scatti il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello".