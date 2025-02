Sala: “Mi auguro di aver difeso San Siro. È un bene che Inter e Milan …”

Beppe Sala , sindaco di Milano, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sulle frequenze di 'RTL 102.5', nel corso della rubrica 'Beppe Sala a tutto campo', soffermandosi in modo particolare su San Siro , casa di Inter e Milan . In particolare il primo cittadino si è augurato di aver difeso la Scala del Calcio, per poi sottolineare come la cosa più buona sia l'aver fatto sì che i club proseguissero insieme. Poi spiega quali sono le cifre per la realizzazione del nuovo impianto. Ecco, dunque, le sue parole.

«A questo punto me lo auguro di aver difeso il vecchio ma amato stadio San Siro, si sta andando verso un nuovo stadio che sarà costruito di fianco a San Siro, il quale sarà riconvertito in altro. Dobbiamo fare la cessione dell'area, se ci riusciamo ma mi auguro, di San siro e delle aree limitrofe speriamo entro l'estate. La cosa buona è che Inter e Milan sono tornate ad essere insieme e non c'è altra via. Realizzare uno stadio costa più di un miliardo e le due proprietà se non lavorano assieme non si porta a casa».