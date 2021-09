Sacchi: “Milan, dai l’anima per andare avanti in Champions League”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha commentato il girone di Champions League dei rossoneri e la possibilità che il Diavolo lo superi

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato del girone di Champions League che attenderà presto i rossoneri. Lo ha fatto, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione 'Oltre il sogno'. Un evento, organizzato al museo civico di Fusignano, paese natale di Sacchi, per ammirare coppe e trofei vinti dall'ex tecnico nel corso della sua carriera. Ma anche per osservare cimeli ed accessori di inestimabile valore.