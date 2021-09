Milan, il CoVid ferma Giroud: salterà la Lazio, Liverpool a rischio

Olivier Giroud, attaccante del Milan, trovato positivo al coronavirus in seguito ad un tampone domiciliare. Uno stop che non ci voleva proprio

I quotidiani sportivi in edicola questa mattina parlano di Olivier Giroud, attaccante del Milan, trovato positivo al coronavirus in seguito ad un tampone domiciliare. Uno stop, quello del centravanti ex Chelsea, che non ci voleva proprio per la squadra di Stefano Pioli. Visto anche l'impatto devastante avuto da Giroud nel mondo rossonero in questi suoi primi passi a Milano.

Per il 'Corriere dello Sport', il Milan, dunque, si ritroverà senza Giroud (che era fresco di doppietta all'esordio a 'San Siro' contro il Cagliari) probabilmente per i primi due appuntamenti 'clou' di inizio stagione. Sicuramente per la sfida di domenica 12 settembre delle ore 18:00 in casa contro la Lazio e valida per la 3^ giornata di Serie A.

Resta fortemente a rischio, poi, anche Liverpool-Milan di mercoledì 15 settembre delle ore 21:00, ad 'Anfield', il ritorno del Diavolo in Champions League dopo tanti anni di assenza. La positività al CoVid di Giroud complica, di fatto, i piani di Pioli mettendo in difficoltà i rossoneri per le due partite più importanti di questo inizio di stagione.

Giroud, non convocato dalla Francia per gli impegni di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, sta comunque bene e si trova già in isolamento. Dopo Milan-Cagliari 4-1 della scorsa domenica non ha più avuto contatti con i compagni di squadra. Ad ogni modo, prima dei dieci giorni necessari, così come da protocollo CoVid, Giroud non potrà effettuare un altro tampone.

Un'eventuale negatività al coronavirus, dunque, non potrebbe essere accertata prima del prossimo weekend. Motivo per cui Giroud non giocherà sicuramente Milan-Lazio. E va messa in conto la trasferta di Liverpool senza di lui, poiché ci sono anche da considerare dei tempi tecnici dal momento in cui un giocatore riprende ad allenarsi.

Il Milan spera di non dover pagare troppo dazio dall'assenza di Giroud. Già nella passata stagione, come si ricorderà, tra CoVid ed infortuni i rossoneri sono stati martoriati. E l'annata 2021-2022 non è di certo iniziata sotto i migliori auspici.