Sacchi: “Il ritorno di Ancelotti in Serie A? Per ora limitiamoci a sognare”

Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, ha commentato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola la possibilità che Carlo Ancelotti finisca sulla panchina del Milan o su quella della Roma nella prossima stagione. Quel che è certo è che l'avventura di Ancelotti al Real Madrid , nonostante abbia ancora un anno di contratto, è giunta al termine. Ecco, dunque, le parole del 'Profeta di Fusignano'.

Ex Milan, Sacchi: "Il ritorno di Ancelotti avrebbe un grande significato"

Sul ritorno di Ancelotti in Serie A che rappresenterebbe un bel colpo per il nostro calcio: «Diciamo che avrebbe un significato importante: direbbe che siamo entrati in un periodo di crescita e di sviluppo. Ma non so se il desiderio si realizzerà. Per adesso limitiamoci a sognare».