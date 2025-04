Sacchi: “Conte incredibile. De Laurentiis come Berlusconi quando mi scelse”

Su De Laurentiis – «De Laurentiis? Ha fatto col calcio quello che aveva già fatto altrove: con metodo, visione e fiducia. Come Berlusconi quando mi scelse e mi lasciò carta bianca. Solo così può nascere una rinascita vera. E al Napoli, il bello deve ancora venire. McTominay è l’esempio perfetto: veniva dal Manchester United e ora sembra un altro. Solo Conte può far scattare quella voglia feroce di migliorarsi. Se resta? Per me sì. Perché Napoli ha scelto lui e lui ha scelto Napoli. E questa volta non finirà così in fretta». LEGGI ANCHE: Il Brasile chiama, Ancelotti aspetta. Ma due italiane sperano ancora >>>