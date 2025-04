Sabato su Conte: “Allenatore fortissimo, ma scarso nella comunicazione”

Sabato: "Conte sicuramente vuole andare via, ma ci vuole pazienza"

"Antonio fortissimo ma scarso come comunicazione. Sicuramente vuole andare via, ma non puoi trovare dopo un anno di problemi tutto perfetto. Ci vuole pazienza a Napoli, che è una piazza esigente. Non puoi arrivare e di punto in bianco cambiare tutto. Piano piano le cose le puoi ottenere, invece...lui però è così, quando escono certe cose è un brutto segnale. Ha sempre fatto così altrove, penso possa ripetersi anche qui".