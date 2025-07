Sabatini: “Riempire il vuoto di Theo Hernandez dovrebbe essere prioritario”

“Mi aspettavo di più, perché mentre con Modric e Ricci in qualche modo viene colmata la lacuna di Reijnders, anche se secondo me poi il vuoto lasciato da Reijnders verrà colmato da Jashari. L’assenza di Theo Hernandez è un’assenza non banale, è un giocatore che va rimpiazzato con qualcuno all’altezza e questo per ora non si è verificato. Non ci sono terzini sinistri e si fa molta fatica ad immaginare il Milan che si prepara con Pobega o Bartesaghi. Secondo me riempire il vuoto, anche visivo, di Theo Hernandez dovrebbe essere prioritario”.