Sabatini: "Questo Como ricorda il Milan di Berlusconi. Fabregas come Sacchi". Poi fa un paragone irriverente

Serata storica per il calcio italiano: il Como ha vinto in trasferta contro il Lens in Champions League. Nulla di incredibile vista in questo modo: il bello però è che la squadra di Cesc Fàbregas ha segnato 9 gol (1-9 il punteggio finale) dando la sensazione di essere veramente una squadra dominante quando è nelle serate giuste. Una vittoria entusiasmante che aumenta sensibilmente la possibilità di una qualificazione in top 8. Mattatore Douvikas con tre gol e protagonista anche l'ex rossonero Mattia Liberali con un gol e due assist. A parlare proprio di questa storica prestazione ci ha pensato il giornalista Sandro Sabatini durante l'edizione odierna del Tg di "SportMediaset".

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Il paragone di Sabatini con il Milan di Arrigo Sacchi

"Il Como mi riporta indietro di quarant'anni per alcuni particolari che possono essere paragonabili al Milan di Sacchi e Berlusconi. C'è la proprietà più ricca che spende di più, l'allenatore più rivoluzionario, il migliore e più in empatia con la sua squadra, un qualcosa di nuovo. Poi c'è un mix tra giovani ed esperienza che non va sottovalutato. Volando con la fantasia si può dire che Nico Paz è un dieci come lo era Gullit, anche con caratteristiche diverse. Si può dire che Da Cunha è un otto come lo era Rijkaard. Si può dire anche che Douvikas è il nove come van Basten. Viene da sorridere ovviamente, ma è il capocannoniere della Champions League".

Un paragone importante con il Milan di Arrigo Sacchi:

Ci teniamo a sottolineare che tutto questo paragone è stato fatto con il sorriso in volto da parte di Sandro Sabatini: è ovviamente un'esagerazione, anche una sorta di scherzo, ma è stato fatto proprio per sottolineare l'ottimo progetto che sta portando avanti il Como di Fàbregas.

I tre olandesi e il mito rossonero intramontabile

Certo il paragone tra Douvikas e van Basten avrà fatto sobbalzare molti sulla sedia, specialmente i tifosi del Milan che hanno vissuto in prima persona l'epoca d'oro del club. Quella squadra lì, con i tre olandesi in campo, Sacchi in panchina e Berlusconi al timone, resta tra le più vincenti e forti della storia del calcio.