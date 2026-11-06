Ravezzani duro: "Un'umiliazione per il Milan. Amorim cerca scuse: non c'è gioco e il tempo è finito"

Il Milan non c'è ancora in Europa: quarta partita e terza sconfitta in Europa League. Stavolta il Diavolo cade in casa contro il Ferencváros per 2-0 senza aver dato mai la sensazione di voler vincere la partita.

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La critica di Fabio Ravezzani

"È del tutto umiliante per il Milan perdere tre delle prime quattro partite di Europa League, soprattutto dopo aver vinto il derby. Amorim ha promesso un Milan dominante e invece il più delle volte è dominato. Il Milan contro il Ferencváros ha tirato una volta in porta ed è umiliante".

Giudizio negativo sul lavoro di Ruben Amorim arriva dal giornalistada "YouTube":

Non ci sono scuse per la prestazione della squadra rossonera che, come detto, è entrata in campo senza voglia, senza grinta e senza mai dare la sensazione di voler portare a casa tre punti che sarebbero stati importantissimi per il resto dell'Europa League. Ravezzani continua:

"Amorim cerca sempre una scusa nuova e ora il tempo è finito. Nel Milan di ora non c'è gioco, anche nel derby i rossoneri non hanno dominato. Il gioco che dovrebbe dare Amorim è quello che dovrebbe salvarti quando non ci sono i giocatori. L'Amorim ball non si è visto. Non è accettabile che lui parli di vincere, di mercato da dieci e poi arrivi a novembre e parli di non essere in grado di fare due competizioni".

La risposta di Ruben Amorim

"Non siamo pronti per essere competitivi su due fronti. Dobbiamo lavorare sul nostro modo di vedere il calcio e su come approcciamo le partite. Non ci sono scuse stasera, non c’è niente che io possa dire. Di solito ho tanto da dire per difendere la nostra squadra, questa sera no. Dobbiamo essere più umili e capire cos’è successo".

Nel post partita l'allenatore rossonero non ha cercato scuse, ma non si è dato spiegazioni per la prestazione del suo Milan. Questo un passaggio fondamentale a

Il giornalista conclude la sua analisi e sottolinea: "Ci sono problemi strutturali che Amorim non sta risolvendo. Ci sono stati degli errori pesanti. La situazione è delicata, questa squadra non ha un gioco e Amorim dev'essere più concreto". La risposta del Milan non deve farsi attendere visto che domenica alle 15 ci sarà la sfida contro il Genoa, squadra molto in forma in questo momento.