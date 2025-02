Rummenigge sulla nuova formula del Mondiale per Club: “Ora sarà emozionante”

Karl-Heinz Rummenigge , membro del Consiglio di Sorveglianza del Bayern Monaco , ha espresso il suo entusiasmo per la nuova formula del Mondiale per Club in un’intervista a SportBild . L’ex dirigente ha sottolineato come la competizione, da tempo priva di emozioni, possa finalmente diventare un evento di grande interesse grazie al nuovo format.

Rummenigge ha criticato la vecchia formula del torneo: “Con sette squadre in inverno era noiosa. Da vincitore della Champions League, sapevi già che avresti portato a casa un altro trofeo. Se un torneo è troppo prevedibile, non emoziona i tifosi”. L’ex amministratore delegato del Bayern ha quindi accolto con favore la decisione della FIFA di rivoluzionare la competizione: “L’introduzione della nuova Coppa del Mondo per Club è un miracolo. Per la prima volta, una competizione tra squadre nazionali, la Confederations Cup, è stata sacrificata per dare spazio ai club”.