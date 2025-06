Rossi: “Vlahovic? Via da Torino per essere di nuovo decisivo”

Giuseppe "Pepito" Rossi, l'ex attaccante della viola, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport in vista dell'inizio del Mondiale per Club, rievocando con piacere la storica tripletta nel 4-2 rifilato alla Juventus. Ma, oltre a parlare del suo futuro, Rossi si è soffermato su un altro attaccante che ha segnato la storia recente della Fiorentina per poi passare in bianconero, con esiti meno brillanti: Dusan Vlahovic, finito ultimamente nel mirino del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: