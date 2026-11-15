Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sui rossoneri ai microfoni di Sportitalia
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Una serata piena di emozioni all'insegna dei colori rossoneri. In occasione dell'evento organizzato dal Milan club Orgoglio Rossonero, alla quale hanno partecipato anche Mauro Tassotti e Roberto Donadoni, era presente Sebastiano Rossi, storico ex portiere del Milan.
Milan, le parole di RossiIntervenuto ai microfoni di Sportitalia, Rossi ha voluto affrontare diversi temi, soffermandosi in modo particolare sul ruolo del portiere, sul momento di Mike Maignan e sull'importanza del sostegno di tutti i tifosi rossoneri. Partendo sul tema del coraggio, l'ex difensore rossonero non ha avuto dubbi:
"Un calciatore, nello specifico ruolo del portiere, se non ha coraggio non può giocare. Quindi il coraggio sempre".
Inevitabile poi il passaggio a Maignan, attuale capitano del Milan. L'ex portiere rossonero ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il riconoscimento affidato al portiere francese, ricordando comunque la propria esperienza con la fascia di capitano al braccio:
"Sono felice per lui che indossa la fascia di capitano del Milan, io l'ho indossata purtroppo una volta sola e ancora me lo ricordo. Maignan è un portiere buono, deve trovare la continuità e anche il Milan devo dire che lo sto vedendo in crescita. Faccio sempre le corna al cielo perché non vorrei che poi cambiasse qualcosa".
In chiusura, Rossi ha voluto dedicare un pensiero speciale a tutto il popolo rossonero, sottolineando quanto il legame tra la squadra e i tifosi rappresenti un elemento molto fondamentale per il futuro del club:
"Io dico sempre che i giocatori cambiano, i presidenti anche, i tifosi no. Quindi il tifoso ha un ruolo importantissimo per la società e per la squadra"
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