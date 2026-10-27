Intervenuto ai microfoni di DAZN, Ronaldo il fenomeno ha voluto parlare del derby tra Milan ed Inter
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Il derby della Madonnina si avvicina e cresce l'attesa per una delle sfide più sentite del campionato. Sabato sera a Milano, Milan ed Inter si affronteranno in una partita che promette spettacolo. A parlare del derby è stato anche Ronaldo il fenomeno, grande doppio ex di entrambe le squadre.
Milan, Ronaldo sul derbyRonaldo, intervenuto dai microfoni di DAZN nel corso della cerimonia di consegna del Pallone d'Oro, ha espresso il proprio giudizio sulla sfida tra rossoneri e nerazzurri, sottolineando il fascino di una partita che da sempre cattura l'attenzione in giro per il mondo.
Ronaldo, che ha vestito entrambe le maglie nel corso della sua lunga carriera, non ha nascosto il proprio pensiero per il derby. Il brasiliano infatti seguirà la partita davanti alla televisione, come ogni tifoso, pronto ad assistere a una sfida tra due squadre che considera piacevoli da vedere:
«E’ sempre una bellissima lotta, una bellissima partita. Sarò sicuramente a vederla davanti alla tv. Tutte e due le squadre sono belle da seguire
Per Milan e Inter la sfida di sabato sarà un'occasione importante per conquistare una vittoria dal valore che va oltre i punti sul campo: una partita in cui orgoglio rivalità torneranno protagonisti per una notte.
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