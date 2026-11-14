Ronaldinho torna in campo: "Il Milan è stato stupendo. Gol nel derby speciale". Parere chiaro su Endrick

Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027

L'incredibile storia di Ronaldinho: l'ex attaccante del Milan, ritiratosi dal calcio giocato ufficialmente nel lontano 2018, tornerà in campo da giocatore questa domenica nella sfida di Serie C tra il Ravenna e il Forlì.

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Ronaldinho torna in campo e ricorda il primo gol nel derby con l'Inter

"Ah, certo, quel gol all’Inter con la maglia del Milan. Fu la mia prima rete in Italia, fu speciale, e di certo non me lo dimentico anche perché ogni volta che torno in Italia me lo ricordano praticamente sempre. La parentesi con il Milan è stata stupenda, per tutti, per la gente che mi salutava, i gol, i ricordi. Ora voglio fare felice la gente di Ravenna per la passione che ha."

L'emozione per l'avventura al Ravenna e il rapporto con Cipriani

"Sono felice. Sono felice perché dopo tanto tempo posso tornare in campo. Mi piace l’idea di poter dare gioia a questi miei nuovi tifosi. Sono tornato per l’amicizia che abbiamo con Ignazio Cipriani (il presidente del Ravenna, ndr) e per le cose che vogliamo per il futuro. Se farò spettacolo? Sono qui per vivere un momento particolare, unico e speciale della mia vita: e penso che anche per gli altri calciatori magari, o spero, sarà una giornata speciale. Ho cominciato tanti anni fa e quando ho finito mi sono voltato indietro e ho realizzato: ho vinto tutto. Adesso ho l’opportunità di rifare qualcosa nel calcio, questo mi rende felice, anche per far passare una bella giornata ai tifosi vivendo l’inizio di questa bella avventura con allegria. Spero solo che tutti si possa passare una bella giornata assieme."

Il ricordo più bello al Milan e il consiglio su Endrick

"Tanti, tantissimi. I gol, gli allenamenti, Milanello, quel gol nel derby, i compagni, le vittorie. Il Milan è sempre un ricordo bellissimo da qualunque parte la si possa guardare."

L'ex fenomeno del Barcellona ha parlato del suo derby in arrivo a "La Gazzetta dello Sport" ricordando il suo primo gol con il Milan proprio nel derby contro l'L'ex numero 80 del Milan ha parlato dell'emozione di tornare in campo:Ronaldinho ha svelato il suo più bel ricordo con la maglia del Milan:

Il Milan, per il mercato invernale, sta pensando al possibile arrivo di Endrick, talento brasiliano del Real Madrid. Ecco il pensiero di Ronaldinho:

"È un ragazzo che può giocare in tutte le parti del mondo: ha fatto tanti campionati e bene, in Francia, Brasile e Spagna, è molto giovane e può giocare facendo bene sì..."