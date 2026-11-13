Evento Ronaldinho: domenica il possibile ritorno in campo. Oggi torna in Italia: i dettagli del Ravenna

Si avvicina il possibile ritorno in campo dell'ex calciatore del Milan Ronaldinho. Ecco il comunicato ufficiale del Ravenna calcio:

"Ravenna FC comunica che Ronaldinho è atteso in Italia nella giornata di domani, venerdì 13 novembre, attorno all’ora di pranzo. Nel pomeriggio il calciatore sosterrà una sessione di allenamento individuale a porte chiuse. Nella mattinata di sabato 14 novembre, Ronaldinho prenderà parte alla seduta di rifinitura con la Prima Squadra presso lo Stadio Benelli, in preparazione al derby di domenica contro il Forlì, in occasione del quale sarà a disposizione di mister Andrea Mandorlini".

Quando scende in campo Ronaldinho: orario, rifinitura e derby

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Dall'ultima partita nel 2015 ai numeri con il Milan

Sempre dai dettagli comunicati dal club, Ronaldinho potrebbe allenarsi sabatodalle ore, orario in cui è prevista la seduta di rifinitura presso lo Stadio Benelli. Da capire quindi se Ronaldinho sarà titolare o partirà dalla panchina per il derby traprevisto domenica(valido per la 14^ giornata del campionato di2026/27).Ricordiamo che l'ultima gara ufficiale giocata da Ronaldinho è nel: Fluminense-Goiás valida per il 28° turno del Campionato brasiliano. La sua partita durò 45 minuti, prima di uscire dal campo e rescindere il contratto con la Flu due giorni dopo, il. Il ritiro ufficiale solo nel 2018.

Domenica, il classe 1980 potrebbe incredibilmente tornare in campo. Con il Milan numeri interessanti: 95 presenze, 26 gol e 27 assist. Diede il meglio di sé nel 4-2-fantasia di Leonardo, mentre perse importanza con l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina (ceduto a gennaio della prima stagione dell'allenatore in rossonero) anche visti gli arrivi in attacco di Robinho e Zlatan Ibrahimović. Resta comunque un clamoroso evento, non solo per la città di Ravenna, ma per tutto il calcio italiano vista l'importanza nella storia del gioco di Ronaldinho.