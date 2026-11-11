Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2015, Ronaldinho è pronto a tornare in campo per una nuova sfida. La scorsa estate, il fuoriclasse brasiliano ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027 con il Ravenna, squadra di cui l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida è vice-presidente. A commentare il clamoroso ritorno del 46enne è un ex compagno con cui ha condiviso lo spogliatoio rossonero tra il 2009 e il 2011: Massimo Oddo.

Oddo: "Ronaldinho al Ravenna? Pensavo fosse una trovata pubblicitaria, invece..."

"Pensavo fosse una trovata pubblicitaria, poi l'ho visto domenica a Zurigo e mi ha detto che è tutto vero. Forse giocherà, non so per quanto. Non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe, a livello fisico non so quanto sia pronto, anche per età biologica, giocherà probabilmente da fermo, ma è chiaro che la qualità sopraffina è rimasta. Però giocare in C non sarà facile, il Ravenna, alla fine, lotta per vincere il campionato"

Ronaldinho-Ravenna, la data dell'esordio

La parentesi al Milan di Ronaldinho

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Tuttomercatoweb',si è espresso così sul ritorno in campo dialle 17:30. Per quella data il calendario mette di frontenelL’ex Pallone d'Oro dovrebbe subentrare a gara in corso per tentare di realizzare il 300° gol da professionista, traguardo da cui dista soltanto una rete.L'esperienza aldiinizia nel luglio del 2008, quando il club lo acquista dal Barcellona per 22 milioni di euro. Dopo un assist al debutto contro il Bologna, il brasiliano firma la sua prima rete nel derby contro l'Inter. L’ex fantasista chiude la sua prima stagione in rossonero conNell’annata successiva, ‘Dinho’ vince il premio diprima della cessione a titolo definitivo alnel gennaio del 2011.