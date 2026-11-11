Ronaldinho è pronto a tornare in campo con la maglia del Ravenna: il commento di Massimo Oddo e la data del debutto in Serie C
Ex Milan, Ronaldinho torna in campo con il Ravenna: ecco quando | Video
Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2015, Ronaldinho è pronto a tornare in campo per una nuova sfida. La scorsa estate, il fuoriclasse brasiliano ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027 con il Ravenna, squadra di cui l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida è vice-presidente. A commentare il clamoroso ritorno del 46enne è un ex compagno con cui ha condiviso lo spogliatoio rossonero tra il 2009 e il 2011: Massimo Oddo.
Oddo: "Ronaldinho al Ravenna? Pensavo fosse una trovata pubblicitaria, invece..."Nell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', Oddo si è espresso così sul ritorno in campo di Ronaldinho:
"Pensavo fosse una trovata pubblicitaria, poi l'ho visto domenica a Zurigo e mi ha detto che è tutto vero. Forse giocherà, non so per quanto. Non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe, a livello fisico non so quanto sia pronto, anche per età biologica, giocherà probabilmente da fermo, ma è chiaro che la qualità sopraffina è rimasta. Però giocare in C non sarà facile, il Ravenna, alla fine, lotta per vincere il campionato"
Ronaldinho-Ravenna, la data dell'esordioL'esordio di Ronaldinho in Serie C è fissato per domenica 15 novembre, alle 17:30. Per quella data il calendario mette di fronte Ravenna e Forlì nel derby romagnolo. L’ex Pallone d'Oro dovrebbe subentrare a gara in corso per tentare di realizzare il 300° gol da professionista, traguardo da cui dista soltanto una rete.
La parentesi al Milan di RonaldinhoL'esperienza al Milan di Ronaldinho inizia nel luglio del 2008, quando il club lo acquista dal Barcellona per 22 milioni di euro. Dopo un assist al debutto contro il Bologna, il brasiliano firma la sua prima rete nel derby contro l'Inter. L’ex fantasista chiude la sua prima stagione in rossonero con 10 gol in 36 presenze. Nell’annata successiva, ‘Dinho’ vince il premio di miglior assist-man della Serie A 2009/2010, prima della cessione a titolo definitivo al Flamengo nel gennaio del 2011.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
ESCLUSIVA - Ktenas: "Davide Calabria è rinato come Jovic. Ha mercato anche in Serie A"
Interviste
Moreira: "Derby per sempre nella mia memoria". Poi parla ai tifosi del Milan sulla 22 di Kaká
News Calciomercato
Milan Top News: calciomercato, via Camarda e dentro Tresoldi? Poi c'è il 'caso' Endrick
News Calciomercato
Endrick, si decide tutto a gennaio: Roma in vantaggio sul Milan, ma Cardinale ha un asso nella manica
News Calciomercato
Calciomercato Milan, Camarda out e Tresoldi in? Il costo del bomber del Bruges, le pretendenti del canterano
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti