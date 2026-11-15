Furia Ancelotti, espulso in Brasile-Giappone: "L'arbitro non era al livello" | Video

Tensioni in Brasile dopo la sconfitta nell'amichevole internazionale contro il Giappone. Al termine del 3-2 incassato dalla selezione nipponica, Romario si è scagliato contro il CT della Selecao Carlo Ancelotti, che è finito al centro delle polemiche per un'espulsione e alcune parole pesanti pronunciate nei confronti del direttore di gara nel post-partita.

La prestazione del Brasile contro il Giappone

Brasile, Romario attacca Ancelotti

"Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene! Nessuno mette in discussione la tua storia. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai visto, ma questo lo hai dimostrato nei club. Con la nazionale brasiliana, finora, non hai dimostrato di essere all'altezza. Non ne possiamo più!".

A far discutere è stata soprattutto la prestazione del, apparso ben lontano dai suoi standard contro ile subito sotto di due reti nei primi 19 minuti. L'unica nota lieta arriva dalla reazione firmata da: spesso finito nel mirino della critica, l'attaccante ha risposto sul campo con una(33' e 75') che sembrava aver rimesso in piedi la gara. Sottotono invece l'esordio del terzino interista Carlos Augusto , che ha commessoche ha permesso alla selezione nipponica di strappare la vittoria in pieno recupero.L'ex centravanti, oggi senatore brasiliano, ha chiesto la testa dicon un attacco durissimo. Queste le sue dichiarazioni diriportate dalla 'Gazzetta dello Sport':

L'avventura di Ancelotti al Mondiale è stata decisamente al di sotto delle aspettative: il Brasile è stato eliminato agli ottavi di finale dalla Norvegia. I vertici della selezione verdeoro hanno intenzione di proseguire con il tecnico italiano alla guida, ma occorrerà rispondere sul campo: a partire dal prossimo impegno contro il Singapore, in programma martedì 17 ottobre alle 11:00 (0re italiane).