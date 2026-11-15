Romario, ex calciatore brasiliano, chiede l'esonero di Carlo Ancelotti dopo la sconfitta per 3-2 sul campo della nazionale giapponese
Furia Ancelotti, espulso in Brasile-Giappone: "L'arbitro non era al livello" | Video
Tensioni in Brasile dopo la sconfitta nell'amichevole internazionale contro il Giappone. Al termine del 3-2 incassato dalla selezione nipponica, Romario si è scagliato contro il CT della Selecao Carlo Ancelotti, che è finito al centro delle polemiche per un'espulsione e alcune parole pesanti pronunciate nei confronti del direttore di gara nel post-partita.
La prestazione del Brasile contro il GiapponeA far discutere è stata soprattutto la prestazione del Brasile, apparso ben lontano dai suoi standard contro il Giappone e subito sotto di due reti nei primi 19 minuti. L'unica nota lieta arriva dalla reazione firmata da Vinicius Junior: spesso finito nel mirino della critica, l'attaccante ha risposto sul campo con una doppietta (33' e 75') che sembrava aver rimesso in piedi la gara. Sottotono invece l'esordio del terzino interista Carlos Augusto, che ha commesso l’errore che ha permesso alla selezione nipponica di strappare la vittoria in pieno recupero.
Brasile, Romario attacca AncelottiL'ex centravanti, oggi senatore brasiliano, ha chiesto la testa di Carlo Ancelotti con un attacco durissimo. Queste le sue dichiarazioni di Romario riportate dalla 'Gazzetta dello Sport':
"Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene! Nessuno mette in discussione la tua storia. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai visto, ma questo lo hai dimostrato nei club. Con la nazionale brasiliana, finora, non hai dimostrato di essere all'altezza. Non ne possiamo più!".
L'avventura di Ancelotti al Mondiale è stata decisamente al di sotto delle aspettative: il Brasile è stato eliminato agli ottavi di finale dalla Norvegia. I vertici della selezione verdeoro hanno intenzione di proseguire con il tecnico italiano alla guida, ma occorrerà rispondere sul campo: a partire dal prossimo impegno contro il Singapore, in programma martedì 17 ottobre alle 11:00 (0re italiane).
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