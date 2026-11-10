L'inter riparte dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e lo fa con due vittorie consecutive, ritrovando certezze e continuità. Il successo per 2-0 contro il Como di Fabregas rappresenta un altro passo importante per la squadra di Chivu, che ha voluto dare una risposta sul campo dopo il passo falso nel derby contro il Milan di Amorim.

Milan, le parole di Carlos Augusto

"Devo ringraziare tutti i compagni, perché dopo il derby abbiamo fatto due belle partite. Una sconfitta non può cambiare il nostro percorso e quello che siamo. Ci siamo parlati dopo il Milan e abbiamo subito dimostrato che siamo forti e che vogliamo vincere. Anche oggi abbiamo fatto una grande prestazione. Dobbiamo continuare così, perché siamo a novembre e la stagione è ancora lunga"

Al termine della partita, Carlos Augusto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul momento attraversato dalla squadra e sulla reazione arrivata dopo il derby. Il difensore brasiliano ha voluto sottolineare l'importanza del gruppo e la capacità dei nerazzurri di non lasciarsi condizionare da una partita sola:

Il brasiliano è poi entrato nel dettaglio di quanto accaduto nello spogliatoio nerazzurro dopo la sconfitta contro i rossoneri. Un confronto diretto, nel quale la squadra ha avuto modo di analizzare gli errori fatti:

"Quando sei all'Inter, se perdi una partita e si tratta di un derby, bisogna dirsi le cose in faccia ed evidenziare cosa non sta andando. Siamo dei grandi giocatori, che conoscono i rispettivi difetti e le rispettive qualità. Il nostro valore è venuto fuori".