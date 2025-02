Roccati: “Maignan sta affrontando un periodo difficile, gli errori sono più evidenti”

Roccati ha sottolineato che, pur essendo consapevole che le vittorie e le sconfitte non dipendano esclusivamente dai portieri, quando commettono errori questi risultano più visibili: “Ci sono episodi che possono condizionare i momenti negativi, ma allo stesso tempo si possono leggere anche in modo contrario. Quando i risultati non arrivano, ci sono sempre più fattori che influenzano il rendimento complessivo della squadra”. Una riflessione che evidenzia l’importanza dei portieri e l’impatto che un periodo di difficoltà può avere sul risultato finale.