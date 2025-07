Ricci: “Sempre fatto il mediano, ma Allegri mi darà una mano. E’ un maestro”

C'è un nuovo volto in mezzo al campo per il Milan, ed è quello di Samuele Ricci. Il centrocampista, arrivato a Casa Milan per la sua presentazione ufficiale, ha rilasciato le prime dichiarazioni da rossonero, mostrando entusiasmo e determinazione. L'ex giocatore di Empoli e Torino ha espresso tutta la sua gioia per questa nuova avventura, sottolineando l'importanza di vestire una maglia così prestigiosa. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: