Ricci: “Il Milan è il passo avanti giusto per la mia carriera in Nazionale”

C'è un nuovo volto in mezzo al campo per il Milan, ed è quello di Samuele Ricci. Il centrocampista, arrivato a Casa Milan per la sua presentazione ufficiale, ha rilasciato le prime dichiarazioni da rossonero, mostrando entusiasmo e determinazione. L'ex giocatore di Empoli e Torino ha espresso tutta la sua gioia per questa nuova avventura, sottolineando l'importanza di vestire una maglia così prestigiosa. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Quanto è importante il Milan per la crescita in azzurro: "Penso che il Milan nella mia carriera in azzurro possa essere fondamentale, è il posto giusto per migliorarsi e crescere. So le difficoltà che avrò anche, è un passo avanti importante. Ti alleni con giocatori forti e si alza la competizione. Però fa parte della carriera calcistica. Mi sono già sentito con Gattuso, abbiamo fatto una chiacchierata veloce e mi ha fatto piacere"