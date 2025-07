Ricci: “Allegri? Ottimo allenatore, tra i più vincenti. Gabbia mi ha detto…”

C'è un nuovo volto in mezzo al campo per il Milan, ed è quello di Samuele Ricci. Il centrocampista, arrivato a Casa Milan per la sua presentazione ufficiale, ha rilasciato le prime dichiarazioni da rossonero, mostrando entusiasmo e determinazione. L'ex giocatore di Empoli e Torino ha espresso tutta la sua gioia per questa nuova avventura, sottolineando l'importanza di vestire una maglia così prestigiosa. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Su Allegri e se ha parlato con gli italiani del Milan dell'importanza di un gruppo azzurro: "L'impatto con Allegri positivissimo. Un ottimo allenatore, tra i più vincenti. La cosa positiva è che è molto solare, come noi toscani, sempre con la battuta pronta. Andiamo d'accordo. C'era da un po' la voce del Milan, ho parlato con Gabbia, mi ha spiegato le vicende societarie e in spogliatoio, me ne ha parlato benissimo. Già da questi giorni mi sono accorto di essere in una grande famiglia. Tutti remano in un'unica direzione".