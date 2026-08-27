Milan e Como hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento in biancoblù di Samuele Ricci, che nella giornata di domani, venerdì 29 luglio, si sottoporrà alle visite mediche di rito. Intercettato dal giornalista di 'Sportitalia' Luca Cilli, il centrocampista classe 2001 ha rilasciato alcune dichiarazioni per salutare il club rossonero e fare il punto sulla prossima tappa della propria carriera. Il giocatore si trovava all'esterno dell'hotel Melià, dove si era recato per salutare i suoi ex compagni, attualmente in ritiro in vista della sfida contro il Venezia.

Ricci saluta il Milan

“Ovviamente mi sono trovato benissimo. Continuerò sempre a fare il tifo per loro, gli auguro davvero il meglio e spero che facciano una grande stagione”.

I saluti agli ex compagni

“È stato davvero un bel saluto, ho passato un po' di tempo con loro. Ho un ottimo rapporto con tutti. Mi ha fatto davvero tanto piacere venire qui a salutare i compagni, lo staff e tutte le persone che lavorano per il Milan”.

Il sorteggio di Champions League

“Ho visto il tabellone. In Champions è sempre dura, ma ce la giocheremo".

Le prime impressioni su Fabregas

“Il primo contatto con lui è andato benissimo, mi ha fatto un'ottima impressione. Non vedo l'ora di conoscerlo ancora meglio”.

ci ha tenuto a ringraziare e salutare il, augurandogli il meglio per la stagione 2026/2027:Successivamente, il giocatore ha raccontato deiriservati poco prima agli ormai ex compagni di squadra:Spazio anche alla, chegiocherà con la maglia delQueste le prime impressioni disul tecnico del Como