Samuele Ricci lascia il Milan per trasferirsi al Como: le parole del centrocampista classe 2001 per salutare i rossoneri
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Milan e Como hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento in biancoblù di Samuele Ricci, che nella giornata di domani, venerdì 29 luglio, si sottoporrà alle visite mediche di rito. Intercettato dal giornalista di 'Sportitalia' Luca Cilli, il centrocampista classe 2001 ha rilasciato alcune dichiarazioni per salutare il club rossonero e fare il punto sulla prossima tappa della propria carriera. Il giocatore si trovava all'esterno dell'hotel Melià, dove si era recato per salutare i suoi ex compagni, attualmente in ritiro in vista della sfida contro il Venezia.
Ricci saluta il MilanRicci ci ha tenuto a ringraziare e salutare il Milan, augurandogli il meglio per la stagione 2026/2027:
“Ovviamente mi sono trovato benissimo. Continuerò sempre a fare il tifo per loro, gli auguro davvero il meglio e spero che facciano una grande stagione”.
I saluti agli ex compagniSuccessivamente, il giocatore ha raccontato dei saluti riservati poco prima agli ormai ex compagni di squadra:
“È stato davvero un bel saluto, ho passato un po' di tempo con loro. Ho un ottimo rapporto con tutti. Mi ha fatto davvero tanto piacere venire qui a salutare i compagni, lo staff e tutte le persone che lavorano per il Milan”.
Il sorteggio di Champions LeagueSpazio anche alla Champions League, che Ricci giocherà con la maglia del Como:
“Ho visto il tabellone. In Champions è sempre dura, ma ce la giocheremo".
Le prime impressioni su FabregasQueste le prime impressioni di Ricci sul tecnico del Como Cesc Fabregas:
“Il primo contatto con lui è andato benissimo, mi ha fatto un'ottima impressione. Non vedo l'ora di conoscerlo ancora meglio”.
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