Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, racconta un retroscena di mercato su Alphadjo Cisse: i tentativi di Roma e PSV e l'inserimento del Milan

Matteo Chini
- Milano
Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video e screen Gazzetta.it

Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video

Dopo la tripletta in Europa League contro il Salisburgo, tutta Italia si è resa conto di Alphadjo Cisse, ma c'è qualcuno che lo conosce da prima che diventasse l'astro nascente del Milan. Stiamo parlando di Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, che ha rivelato un curioso retroscena di mercato riguardante il trequartista classe 2006.

La stagione di Cisse al Catanzaro

Nella stagione 2025/2026, Cissè ha giocato in Serie B con la maglia del Catanzaro. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a Mattia Liberali, realizzando 6 reti e 1 assist in 22 presenze. Poi la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra: infortunio che ha costretto il classe 2006 a sottoporsi ad un intervento chirurgico, concludendo in anticipo la propria stagione.
Milan, il retroscena di Polito su Cisse

Milan, anche la Roma era su Cisse: le parole di Polito

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il dirigente del Catanzaro ha confermato il forte interesse del PSV per il ragazzo, prima di rivelare di contatti avuti anche con la Roma. Queste le dichiarazioni rilasciate da Polito:
"Cisse ha sempre il sorriso stampato in faccia. Una volta l’ho visto in allenamento, fece un controllo e dal nulla la mise sotto l’incrocio. Il PSV era la squadra che lo voleva a tutti i costi: hanno fatto di tutto per prenderlo. Io non volevo perché me lo avrebbe portato via. Poi il Milan ci ha creduto col lavoro degli agenti… speravo rimanesse in Italia. Prima che lo prendesse il Milan avevo fatto una chiacchiera anche con la Roma".

Ora il Milan si gode Cisse (e prepara il rinnovo)

Già a quota 5 reti in 7 partite, Cisse è attualmente il capocannoniere del Milan, che lo acquistò a gennaio dall'Hellas Verona per 8 milioni di euro. Gerry Cardinale, intanto, sta già preparando un rinnovo di contratto per blindare il classe 2006: secondo 'SportMediaset', lo stipendio dell'ex Catanzaro dovrebbe passare da 500 mila euro a 1,5 milioni di euro netti a stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti