Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, racconta un retroscena di mercato su Alphadjo Cisse: i tentativi di Roma e PSV e l'inserimento del Milan
Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video
Dopo la tripletta in Europa League contro il Salisburgo, tutta Italia si è resa conto di Alphadjo Cisse, ma c'è qualcuno che lo conosce da prima che diventasse l'astro nascente del Milan. Stiamo parlando di Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, che ha rivelato un curioso retroscena di mercato riguardante il trequartista classe 2006.
La stagione di Cisse al CatanzaroNella stagione 2025/2026, Cissè ha giocato in Serie B con la maglia del Catanzaro. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a Mattia Liberali, realizzando 6 reti e 1 assist in 22 presenze. Poi la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra: infortunio che ha costretto il classe 2006 a sottoporsi ad un intervento chirurgico, concludendo in anticipo la propria stagione.
Milan, anche la Roma era su Cisse: le parole di PolitoIntervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il dirigente del Catanzaro ha confermato il forte interesse del PSV per il ragazzo, prima di rivelare di contatti avuti anche con la Roma. Queste le dichiarazioni rilasciate da Polito:
"Cisse ha sempre il sorriso stampato in faccia. Una volta l’ho visto in allenamento, fece un controllo e dal nulla la mise sotto l’incrocio. Il PSV era la squadra che lo voleva a tutti i costi: hanno fatto di tutto per prenderlo. Io non volevo perché me lo avrebbe portato via. Poi il Milan ci ha creduto col lavoro degli agenti… speravo rimanesse in Italia. Prima che lo prendesse il Milan avevo fatto una chiacchiera anche con la Roma".
Ora il Milan si gode Cisse (e prepara il rinnovo)Già a quota 5 reti in 7 partite, Cisse è attualmente il capocannoniere del Milan, che lo acquistò a gennaio dall'Hellas Verona per 8 milioni di euro. Gerry Cardinale, intanto, sta già preparando un rinnovo di contratto per blindare il classe 2006: secondo 'SportMediaset', lo stipendio dell'ex Catanzaro dovrebbe passare da 500 mila euro a 1,5 milioni di euro netti a stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Dove vedere Milan-Atalanta in TV: i dubbi di formazione di Amorim, arbitro e precedenti
Editoriali e Analisi
Segnali per Amorim: Loftus-Cheek e Tomori sorprendono. Il Milan ha le alternative
Ultime Notizie
Milan, svelata la nuova maglia away 2027/2028: l'ultima con Puma prima del passaggio a Adidas
News Calciomercato
Il nuovo Milan di Cardinale: il piano per blindare Cisse, l'assalto a Tresoldi e la scelta su Camarda
News Milan Primavera
Pagelle Milan Primavera-Cagliari 2-0: super Cullotta e Tartaglia. Renna bravo e fortunato
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti