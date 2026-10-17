Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video

Dopo la tripletta in Europa League contro il Salisburgo, tutta Italia si è resa conto di Alphadjo Cisse, ma c'è qualcuno che lo conosce da prima che diventasse l'astro nascente del Milan. Stiamo parlando di Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, che ha rivelato un curioso retroscena di mercato riguardante il trequartista classe 2006.

La stagione di Cisse al Catanzaro

Milan, anche la Roma era su Cisse: le parole di Polito

"Cisse ha sempre il sorriso stampato in faccia. Una volta l’ho visto in allenamento, fece un controllo e dal nulla la mise sotto l’incrocio. Il PSV era la squadra che lo voleva a tutti i costi: hanno fatto di tutto per prenderlo. Io non volevo perché me lo avrebbe portato via. Poi il Milan ci ha creduto col lavoro degli agenti… speravo rimanesse in Italia. Prima che lo prendesse il Milan avevo fatto una chiacchiera anche con la Roma".

Ora il Milan si gode Cisse (e prepara il rinnovo)