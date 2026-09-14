Nonostante la sconfitta per 2-0 incassata in trasferta contro il Verona, in casa Milan Primavera si continua a guardare avanti, cercando di salvare le cose positive della prestazione. Intervenuto nel post partita ai microfoni ufficiali, il tecnico rossonero Giovanni Renna ha voluto analizzare la gara, decisa da diverse ingenuità che hanno complicato i possibili piani legati ad una rimonta.

Milan Primavera, le parole di Renna

"Il rammarico c'è, due episodi ci hanno penalizzato. La prestazione dei ragazzi c'è stata: abbiamo cercato in tutti i modi di giocare sempre palla, di cercare di trovare il pareggio. Ci abbiamo sperato in più di un'occasione, una soprattutto con Cullotta dove il loro portiere si è superato con una bellissima parata. Però purtroppo il calcio è questo: se non fai gol, vieni punito".

Nonostante zero gol segnati, il tecnico rossonero ha voluto comunque promuovere la prova fatta dalla giovane squadra rossonera, apparsa molto propositiva ma purtroppo poco cinica sotto porta:

A pesare sul match è stata anche l'espulsione di Colombo, arrivata in un momento molto importante per i rossoneri. Il cartellino rosso, infatti, ha spezzato la pressione del Milan proprio nel momento in cui stava schiacciando il Verona nella propria metà camp:

"Li stavamo tenendo lì negli ultimi 30 metri. Colombo è un ragazzo molto bravo, sta crescendo, però deve capire che questi episodi possono penalizzare lui ma anche la nostra squadra. A prescindere dal secondo cartellino giallo, il primo lo doveva evitare. Ha fatto un errore di ingenuità, ma non fa niente. Adesso pensiamo già con la testa alla Roma, che sarà una bella partita in casa nostra, con il nostro pubblico, sul nostro campo, e cercheremo di dargli filo da torcere"