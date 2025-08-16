Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Reijnders: “Ecco il motivo perché ho scelto il City. La stagione col Milan …”

ULTIME MILAN NEWS

Reijnders: “Ecco il motivo perché ho scelto il City. La stagione col Milan …”

Tijjani Reijnders AC Milan Milan-Monza 2-0 Serie A 2024-2025
Tijjani Reijnders, centrocampista del Manchester City, parla degli obiettivi per la nuova stagione. Poi un passaggio anche sul Milan, sua ex squadra
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"La preparazione è andata bene. È stata dura, ma siamo pronti e io sono al 100%. Per me, ora si tratta di vincere trofei con questo club. Giocare in Premier League e in Champions League e competere ogni anno per i trofei". Tijjani Reijnders, centrocampista del Manchester City, parla degli obiettivi per la nuova stagione. Poi un passaggio anche sul Milan, sua ex squadra. Ecco le parole dal sito ufficiale del Manchester City.

Reijnders ricorda la sua stagione con il Milan e pensa agli obiettivi col City

—  

Giocare per Guardiola: "È un motivo d’orgoglio, è uno dei migliori allenatori che ci siano. Diventare un centrocampista più completo è il motivo per cui ho scelto il Manchester City".

LEGGI ANCHE

Sul Milan: "Ho vissuto una buona stagione con il Milan, e si vuole sempre migliorare, proverò a raggiungere il mio massimo livello qui, con un allenatore e una squadra come questa penso di poter fare quei passi in avanti più velocemente e credo che imparerò molto". LEGGI ANCHE: Milan, Jimenez e Athekame bastano davvero? Occhio alle mosse tattiche di Allegri>>>

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA