Reijnders: “Ecco il motivo perché ho scelto il City. La stagione col Milan …”

"La preparazione è andata bene. È stata dura, ma siamo pronti e io sono al 100%. Per me, ora si tratta di vincere trofei con questo club. Giocare in Premier League e in Champions League e competere ogni anno per i trofei". Tijjani Reijnders, centrocampista del Manchester City, parla degli obiettivi per la nuova stagione. Poi un passaggio anche sul Milan, sua ex squadra. Ecco le parole dal sito ufficiale del Manchester City.