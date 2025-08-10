Ex Milan, Reijnders dominante: doppietta in Palermo-Manchester City | VIDEO

Bella doppietta di Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan, nell'amichevole Palermo-Manchester City 0-3 di ieri sera al 'Barbera'

Gol e highlights di Palermo-Manchester City 0-3, l'amichevole che ha assegnato l'Anglo-Palermitan Trophy. Dopo il gol di Erling Braut Haaland, è l'ex centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, a prendersi la scena: doppietta e una terza rete sfiorata che sarebbe stata clamorosa. Guarda il video!