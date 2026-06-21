Il legame tra Tijjani Reijnders e il Milan è destinato a non finire mai, nemmeno davanti ai palcoscenici più grandi. Reduce da una bellissima vittoria per 5-1 in Olanda-Svezia, il centrocampista del Manchester City ha voluto rilasciare lacune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della sfida.

Milan, Reijnders ancora rossonero: le sue parole

"Al Milan mando un grande abbraccio, hanno un posto speciale nel mio cuore e lo avranno sempre».

Un vero e proprio attestato di stima, che arriva ad un anno esatto dal suo addio ai colori rossoneri. Nel giugno del 2025, infatti, il Milan si era visto costretto a vendere il suo pupillo, fresco di vittoria del titolo di Miglior centrocampista della Serie A: l'olandese è stato ceduto al Manchester City per circa 55 milioni di euro. Una cessione dolorosa ma di vitale importanza per le casse rossonere.

Il bilancio a Manchester

47 presenze

7 gol

8 assit

1 trofeo conquistato

L'avventura in Premier League, però, ha visto due fiammate differenti. Sotto la guida di Guardiola, l'impatto è stato positivo, poi, però è arrivata la flessione nella seconda parte di stagione, che lo ha visto partire come titolare in 9 occasioni su 20. Nonostante ciò, i numeri sono comunque positivi: