A pochissime ore dal suo esordio al Mondiale in America con addosso la maglia dell'Olanda, l'ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders, oggi al servizio del Manchester City, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di 'The Player's Tribune' alla quale ha parlato della sua esperienza al Milan.

Milan, senti Reijnders: "I tifosi, i fumogeni... semplicemente incredibile"

"All'aeroporto di Milano ci dissero che la mia famiglia doveva prendere un'altra auto, perché la folla era troppo grande per passare tutti insieme. Sinceramente pensavo fosse uno scherzo, ma quando siamo arrivati nella sala degli arrivi... Sì. Le cose stavano per cambiare, e così è stato. I tifosi, le coreografie, i fumogeni, i pasti gratis nei ristoranti... Semplicemente incredibile. Quando vedo un'inquadratura dall'alto di una San Siro strapiena la domenica sera, con lo skyline della città in lontananza, mi vengono ancora i brividi. Sono onorato di aver giocato lì. Ricordo una partita in cui eravamo in netto vantaggio, camminavo per il campo e canticchiavo insieme ai tifosi: «È un’emozione... Che cresce piano piano...» Quella canzone ti resta semplicemente in testa. Le visite mediche? All'inizio, in effetti, c'è stato un momento in cui ero a letto a fare le visite mediche e ho avuto questo pensiero di non farcela... Questa operazione di mercato è troppo grande per me? A volte è come se il tuo stesso cervello cercasse di rovinarti le cose. Ma poi ho pensato a tutte le ore in palestra e alle tarde serate all'Aldi e mi sono detto: No, questo è ciò che hai sempre voluto. E lo era"

Il centrocampista olandese ha voluto parlare di Sai Siro, luogo capace di segnare l'anima del giocatore. Il legame tra il mondo rossonero e Reijnders, infatti, è scattato ancora prima di scendere in campo. Anche ora che calca i palcoscenici della Premier League, il ricordo di San Siro rimbomba forte nella sua mente:

Sebbene il destino gli ha riservato una nuova destinazione, lontano da Milano, la lettera di Reijnders riconferma solamente una cosa: il legame tra il calciatore e il club, ancora molto forte, rimarrà indissolubile.

I numeri di un'annata d'oro

A giustificare questo forte amore, basta riguardare l'ultima stagione al Milan, dove l'olandese si è imposto come il miglior centrocampista della Serie A., nella stagione 2024-2025, ha collezionato ben 37 presenze, trascinando la squadra con ben 10 gol e 4 assist. Un rendimento assolutamente positivo, diviso tra casa e trasferta (6 gol, infatti, sono arrivati a San Siro, mentre i restanti 4 in trasferta).

Il tutto, però, è arrivato mantenendo anche una discreta 'reputazione' in campo: il calciatore ha ricevuto solamente 2 ammonizioni e una espulsione, mantenendo una votazione media di 7,5 a partita, numeri da vero top player.