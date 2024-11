Milan, Gullit: il ricordo su Sacchi e Berlusconi. Dubbi e critiche per…

Il ricordo del suo Milan

"In squadra c'erano tanti leader, ci aiutavamo molto tra di noi. Oggi questo non lo vedo, tutti parlano però non si correggono a vicenda. Ai miei tempi se non lavoravi bene ti gridavano contro, ma perché tutti volevamo vincere. C'erano certe squadre che erano più avanti nel modo di giocare per il loro tempo, come il Real Madrid, il Liverpool, l'Ajax. Noi stessi per il modo di pressare e attaccare. Era il tempo del catenaccio e ciò che facemmo fu cercare di pressare più avanti. Siamo stati pionieri del pressing, ci divertivamo molto. Come videro tutti, il Real Madrid contro il Barcellona è caduto in fuorigioco 12-13 volte, ai nostri tempi lo stesso e anche di più, lavoravamo per quello".