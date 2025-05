Prima pagina Tuttosport: tra Sinner, mercato e campionato

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 17 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il duello tra Sinner e Alcaraz in finale a Roma. Alle 17 in campo Paolini per il titolo. Le parole di Tudor. Per il Torino torna di moda Ikoné. Luis Henrique: sfida Juve-Inter. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.