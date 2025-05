Roma-Milan, Dovbyk infortunato: ci sarà all’Olimpico?

Come riportato da Sky Sport, infatti, Artem Dovbyk avrebbe accusato un piccolo problema muscolare in vista di Roma-Milan

Nella giornata di domenica 18 maggio, alle ore 21:00, lo stadio 'Olimpico' di Roma sarà teatro della sfida tra la Roma di Claudio Ranieri e il Milan di Sérgio Conceicao, valevole per la 37^ e penultima giornata della Serie A 2024/2025. Il Milan arriva all'ottavo posto, ma vincendo raggiungerebbe la Roma e la supererebbe per gli scontri diretti a favore. Per un posto in Conference League, al momento, servirebbe il sesto posto. Per i giallorossi ci potrebbe essere una defezione molto importante in attacco. Le ultime novità.