Roma, Ranieri: “Dovbyk deve dare di più. Non sono soddisfatto” | VIDEO

Claudio Ranieri, alla vigilia di Roma-Verona, ha stimolato il suo centravanti, Artem Dovbyk, ad offrire un rendimento migliore in campo

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro l'Hellas Verona: per l'occasione, ha analizzato il momento di Artem Dovbyk. Il tecnico giallorosso ha chiesto di più al proprio attaccante, che nonostante i gol segnati, non sta ancora garantendo delle prestazioni sufficienti in campo. Guarda il video con le dichiarazioni di Ranieri