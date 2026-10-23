"Amorim non può prendere in giro i milanisti". Fabio Ravezzani senza filtri sul ko del Milan, la follia di Maignan e la gestione di Cardinale
Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'
Il giornalista Fabio Ravezzani non ci va giù leggero dopo il ko del Milan contro il Bournemouth in Europa League per 3-0. Ecco le sue parole su 'YouTube':
"L'inqualificabile umiliazione del Milan subita contro il Bournemouth ha un unico architetto ed è Ruben Amorim. Ha fatto crollare il Milan. Ha messo la peggior formazione possibile in campo, anche un bambino ha capito che Moreira deve giocare a sinistra. Ha insistito a mettere Estupinan. Musah non è un fenomeno, Jashari non è un fenomeno. Camarda non ha giocato anche senza Ramos".
Il problema delle rotazioni e l'emergenza infortuniResta un filo molto sottile tra il fare o non fare turnover con un calendario molto fitto e con gli infortuni che iniziano ad essere molto pesanti: il Milan di ieri sera non aveva Gabbia in difesa, Chukwueze e Saelemaekers sugli esterni e Ramos in attacco. Quattro pedine molto importanti che pesano a livello tattico e anche a livello di turnover visto che tolgono alternative molto utili in questo momento.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
"Un disastro assoluto sublimato da Maignan. Una follia. Amorim non può prendere più in giro sé stesso e i milanisti, non ha tirato mai in porta. Purtroppo la situazione del Milan è delicata. Il Milan ha la possibilità di riprendersi ma non si può gestire come lo sta facendo ora Amorim. Un disastro umiliante che deve insegnare all'allenatore e a Cardinale un po' di umiltà".
Il cammino tra Serie A ed Europa LeagueRicordiamo che Amorim è pienamente in linea in campionato per entrare nelle prime quattro e non ha ancora perso una partita in Italia. In Europa League il percorso è stato più complesso, ma ha ancora tempo e spazio per recuperare in classifica e qualificarsi quantomeno per i playoff.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle Milan
Bournemouth-Milan 3-0, le pagelle di Gazzetta: Maignan da 4. Amorim bocciato. Si salva Torriani
Editoriali e Analisi
Troppa negatività su Amorim: le reazioni eccessive dopo i passi falsi del Milan. Non è tutto da buttare
Editoriali e Analisi
Maignan rosso e il rigore di De Winter: regolamento troppo stringente. Manca un po' di buonsenso
Arbitri e VAR
"Maignan è stato spinto", Amorim non ci sta: la moviola sul rosso e il giallo sul rigore contro il Milan
Rassegna stampa
Maignan e un rosso che pesa: si è scusato con il gruppo Milan. Il retroscena e le stroncature in pagella
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti