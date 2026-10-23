Il giornalista Fabio Ravezzani non ci va giù leggero dopo il ko del Milan contro il Bournemouth in Europa League per 3-0. Ecco le sue parole su 'YouTube':

"L'inqualificabile umiliazione del Milan subita contro il Bournemouth ha un unico architetto ed è Ruben Amorim. Ha fatto crollare il Milan. Ha messo la peggior formazione possibile in campo, anche un bambino ha capito che Moreira deve giocare a sinistra. Ha insistito a mettere Estupinan. Musah non è un fenomeno, Jashari non è un fenomeno. Camarda non ha giocato anche senza Ramos".

Il problema delle rotazioni e l'emergenza infortuni

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"Un disastro assoluto sublimato da Maignan. Una follia. Amorim non può prendere più in giro sé stesso e i milanisti, non ha tirato mai in porta. Purtroppo la situazione del Milan è delicata. Il Milan ha la possibilità di riprendersi ma non si può gestire come lo sta facendo ora Amorim. Un disastro umiliante che deve insegnare all'allenatore e a Cardinale un po' di umiltà".

Il cammino tra Serie A ed Europa League

Resta un filo molto sottile tra il fare o non fare turnover con un calendario molto fitto e con gli infortuni che iniziano ad essere molto pesanti: il Milan di ieri sera non aveva Gabbia in difesa, Chukwueze e Saelemaekers sugli esterni e Ramos in attacco. Quattro pedine molto importanti che pesano a livello tattico e anche a livello di turnover visto che tolgono alternative molto utili in questo momento.Il Milan affronterà un vero e proprio tour de force nei prossimi giorni: domenica contro l', mercoledì contro ile il 31 contro l', prima di tornare a giocare in Europa League. Le rotazioni sono inevitabili. Ravezzani continua con la sua analisi:Ricordiamo chee non ha ancora perso una partita in Italia. In Europa League il percorso è stato più complesso, ma ha ancora tempo e spazio per recuperare in classifica e qualificarsi quantomeno per i playoff.