Il weekend tanto atteso dai tifosi si sta avvicinando, portando con se il big match tra Juventus e Milan, un classico della nostra Serie A. Sulle frequenze di TMW Radio l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul match, analizzando i temi più importanti della sfida.

Milan, Rampulla sulla fida contro la Juventus: "Sono convinto che..."

"Non cambia nulla se perde la Juve. Sono convinto che la Juve sia molto equilibrata, che abbia un grande allenatore. Anche se perdesse, può comunque lottare per il quarto posto.

Secondo Rampulla, un possibile passo falso dei bianconeri contro il Milan di Amorim non comprometterebbe il cammino della squadra:

L'ex portiere ha voluto sottolineare come la strategia di un campionato lungo non i decida solamente nei 90 minuti contro le varie big della Serie A:

"Gli scontri diretti sono 4-5, meglio vincere tutte le altre".

Indubbiamente, Rampulla ha poi voluto commentare anche le dichiarazioni rilasciate da Zvonimir Boban, ex cacciatore e dirigente del Milan (che ha indicato come principale Anti-Inter proprio la Juventus di Spalletti). Rampulla preferisce mantenere un profilo basso, allargando la veduta anche alle altre pretendenti al titolo.

"E' presto per dirlo, vedo anche la Roma. Ma la Juve è sempre la Juve"