Rafaela Pimenta sul Mondiale per Club: “Dal punto di vista della FIFA, idea geniale”

"Ma, nello stesso tempo, è un'idea deleteria per i giocatori che non sono macchine e vengono messi a serio rischio infortuni in quel contesto - continua Pimenta -. Un giocatore finisce la stagione, ha le nazionali, poi può godersi giusto una manciata di vacanze e poi di nuovi in campo per il Mondiale per club. Per me è troppo e gli infortuni aumenteranno in modo esponenziale: la Fifa deve rendersi conto che non sono macchine, ma essere umani uguali a loro".