Adrien Rabiot , centrocampista del Marsiglia , ha parlato dell’ex Milan , Ismaël Bennacer , in un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, evidenziando le sue qualità e l’importanza che può avere per il club francese. Ecco, di seguito, le sue parole:

“È un grande giocatore”, ha dichiarato Rabiot. “Mi dispiace per Rongier, che non era in condizioni di giocare, ma non possiamo dimenticare che è un giocatore molto bravo. Tuttavia, Isma ha giocato benissimo e ha mostrato subito quanto sia fondamentale per la squadra. Porta con sé personalità e qualità, ed è stato un piacere vederlo in campo con noi”.