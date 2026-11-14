Nella serata di ieri a San Siro è andato in scena uno dei grandi classici del calcio europeo: Italia-Francia. Una sfida molto importante, giocata in una delle cornici più suggestive del panorama calcistico mondiale e che ha visto trionfare gli azzurri con il risultato di 3-1. Una vittoria molto importante per la nazionale italiana, capace di imporsi sui transalpini e di sfruttare al meglio le occasioni create.

Milan, le parole di Rabiot

Tra le fila della Francia erano presenti anche due giocatori del Milan entrambi partiti titolari e rimasti in campo per tutta la partita. Per il centrocampista rossonero, inoltre, c'era una responsabilità ulteriore: quella di indossare la fascia da capitano della propria nazionale.

Al termine dell'incontro, il francese è intervenuto microfoni dei media per analizzare la prestazione della squadra e commentare una sconfitta che lascia inevitabilmente qualche rimpianto. Come riportato dall'Equipe, il numero 12 rossonero ha voluto evidenziare soprattutto le occasioni non concretizzate nel primo tempo, quando la Francia avrebbe potuto indirizzare diversamente la partita:

"Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, creandoci parecchie occasioni. Penso che avremmo potuto chiudere la partita. Loro hanno segnato al primo tiro. È stato un primo tempo entusiasmante , con tante palle gol create e un bel gioco."

Il centrocampista ha poi individuato nella ripresa uno dei momenti chiave della sfida, sottolineando la capacità dell'Italia di approfittare delle varie disattenzioni dei transalpini:

"Al rientro dagli spogliatoi hanno spinto un po' di più. Conosco bene gli italiani e, se gli lasci anche solo le briciole, se le prendono."

In chiusura, spazio anche all'autocritica per alcuni atteggiamenti della formazione francese , punita dalla concretezza degli azzurri:

"A tratti siamo stati anche troppo leziosi e ci hanno punito su alcune situazioni. Hanno saputo sfruttare i nostri pochi errori"