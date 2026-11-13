Quello che la scorsa estate sembrava soltanto un sogno, nei prossimi mesi potrebbe diventare realtà: Virgil Van Dijk potrebbe lasciare il Liverpool a parametro zero e il Milan sta monitorando attentamente la situazione. Niente fantamercato, si tratta di un'operazione assolutamente fattibile, ma affinché vada in porto occorre soddisfare alcune richieste del centrale olandese.

Le dichiarazioni di Van Dijk

"Il rinnovo? Se ci sarà bene, altrimenti andrò altrove".

A riaprire il capitolo legato al proprio futuro è stato lo stesso. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale olandese, il centrale classe 1991 si è espresso così sul contratto in scadenza con i 'Reds'.

Dichiarazioni che lasciano la porta aperta ad una possibile nuova esperienza. Gerry Cardinale ha un chiodo fisso per Van Dijk, tanto che già la scorsa estate si era mosso per sondare la possibilità di portarlo al Milan ad un anno dalla scadenza del contratto. Le trattative per il rinnovo in stallo e la voglia dell'olandese di rimanere ai massimi livelli potrebbero giocare a favore dei rossoneri, chiamati però a soddisfare alcune condizioni progettuali ed economiche.

Contratto in scadenza

Il nodo ingaggio

La concorrenza

Galatasaray

Fenerbahce

Trabzonspor

Il contratto che legaalandràLe chance di prolungamento sono ai minimi storici e ci sono serie possibilità che l'ex Southampton chiuda la propria esperienza ad Anfield dopo nove stagioni e dieci trofei alzati al cielo.. Il trasferimento, ovviamente, diventerebbe definitivo a partire dal 1° luglio 2027. Ilnon aspetterà tanto a lungo per piazzare un colpo in difesa: un centrale dovrebbe arrivare già a gennaio, ma questo non escluderebbe l'eventuale innesto del classe 1991 la prossima estate.Il primo ostacolo per arrivare aè rappresentatoIn Inghilterra, il centrale olandese guadagnauno stipendio che ilnon potrebbe garantirgli, a differenza di club turchi e arabi. I calciatori più pagati della rosa rossonera - Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Mike Maignan - percepiscono 'appena' 5 milioni all'anno. L'assenza di costi di cartellino potrebbe portare la società rossonera ad offrire qualcosa in più al 35enne,Per la fumata bianca dell'operazione sarà necessario che il classe 1991 accetti di ridursi abbondantemente lo stipendio. Vedremo se sarà disposto a farlo.Ilnon è l'unica squadra sulle tracce di. La possibilità di prelevare aun calciatore di una caratura così alta sta facendo gola a diversi club europei, soprattutto in Turchia:

Questi tre club potrebbero soddisfare più agevolmente le richieste economiche dell'olandese, pur non garantendo lo stesso appeal internazionale del Diavolo. Per superare la concorrenza, il Milan dovrà muoversi per tempo e anticipare i tentativi dalla Turchia.

Van Dijk al Milan? Così si può fare

L'aspetto cardine per convinceread accettare la corte delriguarda le ambizioni del club. Il primo step fondamentale èsenza tornare nell'Europa che conta, vedere l'olandese guidare la difesa rossonera rischia di restare soltanto un miraggio. Certi campioni non si accontentano di soldi o promesse a vuoto, occorre dimostrare sul campo che il progetto tecnico è valido e merita di essere preso in considerazione.